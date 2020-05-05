Токеноміка Centric Swap (CNS) Дізнайтеся ключову інформацію про Centric Swap (CNS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Centric Swap (CNS) CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. Офіційний вебсайт: https://www.centric.com Whitepaper: https://www.centric.com/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://explorer.centric.com Купити CNS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Centric Swap (CNS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Centric Swap (CNS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,45K $ 56,45K $ 56,45K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 99,20B $ 99,20B $ 99,20B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0043768 $ 0,0043768 $ 0,0043768 Історичний мінімум: $ 0,000000384274467322 $ 0,000000384274467322 $ 0,000000384274467322 Поточна ціна: $ 0,0000005691 $ 0,0000005691 $ 0,0000005691 Дізнайтеся більше про ціну Centric Swap (CNS)

Токеноміка Centric Swap (CNS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Centric Swap (CNS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CNS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CNS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CNS, досліджуйте ціну токена CNS в реальному часі!

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