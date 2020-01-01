Токеноміка Changer (CNG) Дізнайтеся ключову інформацію про Changer (CNG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Changer (CNG) Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Офіційний вебсайт: https://cng.vc Whitepaper: https://docs.cng.vc/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf Купити CNG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Changer (CNG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Changer (CNG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Історичний максимум: $ 0,12233 $ 0,12233 $ 0,12233 Історичний мінімум: $ 0,002182786033446447 $ 0,002182786033446447 $ 0,002182786033446447 Поточна ціна: $ 0,007554 $ 0,007554 $ 0,007554 Дізнайтеся більше про ціну Changer (CNG)

Токеноміка Changer (CNG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Changer (CNG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CNG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CNG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CNG, досліджуйте ціну токена CNG в реальному часі!

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