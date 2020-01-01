Токеноміка Clanker Index (CLX) Дізнайтеся ключову інформацію про Clanker Index (CLX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Clanker Index (CLX) Clanker — це набір смартконтрактів, які створюють ринки токенів, що надають винагороди творцям токенів. Офіційний вебсайт: https://www.clanker.world/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x44551CA46Fa5592bb572E20043f7C3D54c85cAD7 Купити CLX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Clanker Index (CLX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Clanker Index (CLX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 20 $ 20 $ 20 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 1,349 $ 1,349 $ 1,349 Дізнайтеся більше про ціну Clanker Index (CLX)

Токеноміка Clanker Index (CLX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Clanker Index (CLX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLX, досліджуйте ціну токена CLX в реальному часі!

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