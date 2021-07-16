Токеноміка Clover Finance (CLV) Дізнайтеся ключову інформацію про Clover Finance (CLV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Clover Finance (CLV) Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Офіційний вебсайт: https://clv.org/ Whitepaper: https://docs.clv.org/ Оглядач блокчейну: https://clv.subscan.io/ Купити CLV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Clover Finance (CLV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Clover Finance (CLV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,13M $ 25,13M $ 25,13M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,22B $ 1,22B $ 1,22B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,173 $ 2,173 $ 2,173 Історичний мінімум: $ 0,018906799129423026 $ 0,018906799129423026 $ 0,018906799129423026 Поточна ціна: $ 0,02053 $ 0,02053 $ 0,02053 Дізнайтеся більше про ціну Clover Finance (CLV)

Токеноміка Clover Finance (CLV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Clover Finance (CLV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLV, досліджуйте ціну токена CLV в реальному часі!

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