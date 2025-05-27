Що таке Chis AI (CHISAI)

Chis AI — це передовий постачальник послуг штучного інтелекту, розроблений для забезпечення безперебійного та потужного досвіду роботи зі штучним інтелектом. На відміну від традиційних платформ ШІ, які покладаються на стандартні моделі доступу API, Chis AI повністю інтегрований з технологією блокчейн, що дозволяє створювати систему доступу на основі токенів, яка забезпечує гнучкість, масштабованість та децентралізований контроль.

Проєкт Chis AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Chis AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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CHISAI до місцевих валют

1 CHISAI до VND ₫ 3 506,66316 1 CHISAI до AUD A$ 0,211978 1 CHISAI до GBP ￡ 0,1012024 1 CHISAI до EUR € 0,1203488 1 CHISAI до USD $ 0,13676 1 CHISAI до MYR RM 0,5784948 1 CHISAI до TRY ₺ 5,3350076 1 CHISAI до JPY ¥ 19,7426736 1 CHISAI до RUB ₽ 10,97499 1 CHISAI до INR ₹ 11,6697308 1 CHISAI до IDR Rp 2 241,9668544 1 CHISAI до KRW ₩ 188,1147476 1 CHISAI до PHP ₱ 7,5956504 1 CHISAI до EGP ￡E. 6,810648 1 CHISAI до BRL R$ 0,772694 1 CHISAI до CAD C$ 0,1873612 1 CHISAI до BDT ৳ 16,6956608 1 CHISAI до NGN ₦ 216,7345128 1 CHISAI до UAH ₴ 5,7001568 1 CHISAI до VES Bs 12,85544 1 CHISAI до PKR Rs 38,5129836 1 CHISAI до KZT ₸ 69,6327216 1 CHISAI до THB ฿ 4,4843604 1 CHISAI до TWD NT$ 4,1055352 1 CHISAI до AED د.إ 0,5019092 1 CHISAI до CHF Fr 0,1121432 1 CHISAI до HKD HK$ 1,0708308 1 CHISAI до MAD .د.م 1,2622948 1 CHISAI до MXN $ 2,6285272

Ресурс Chis AI

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