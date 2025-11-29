Cygnus — це модульний рівень реального доходу та перший у Web3 рівень застосунку на зразок Instagram, створений для поєднання ончейн- і офчейн-активів на підтримку економіки творців. Мережа використовує систему валідації ліквідності Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) для забезпечення масштабованої, безпечної та ефективної інфраструктури валідації ліквідності та стейкінгу як в екосистемах EVM, так і поза ними. Ця архітектура забезпечує сталі прибутки від стейкінгу, комісії LVS і стимули в межах екосистеми для учасників.