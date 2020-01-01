Токеноміка Cockfight Network (CFN) Дізнайтеся ключову інформацію про Cockfight Network (CFN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cockfight Network (CFN) Система ігор і ставок платформи Cockfight Network розроблена для вирішення проблем існуючих півнячих боїв і створення прозорого та безпечного середовища для ігор і ставок. Ця система забезпечує прозорість ставок за допомогою технології блокчейн, а користувачі отримують винагороду за результатами ставок. Офіційний вебсайт: https://www.cf-n.io/en Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Купити CFN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cockfight Network (CFN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cockfight Network (CFN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 137,00M $ 137,00M $ 137,00M Історичний максимум: $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 Історичний мінімум: $ 0,08010316352274265 $ 0,08010316352274265 $ 0,08010316352274265 Поточна ціна: $ 0,137 $ 0,137 $ 0,137 Дізнайтеся більше про ціну Cockfight Network (CFN)

Токеноміка Cockfight Network (CFN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cockfight Network (CFN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CFN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CFN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CFN, досліджуйте ціну токена CFN в реальному часі!

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