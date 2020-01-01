Токеноміка Cere Network (CERE) Дізнайтеся ключову інформацію про Cere Network (CERE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cere Network (CERE) Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Офіційний вебсайт: https://www.cere.network Whitepaper: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Купити CERE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cere Network (CERE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cere Network (CERE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,97M $ 8,97M $ 8,97M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 6,94B $ 6,94B $ 6,94B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0012921 $ 0,0012921 $ 0,0012921 Дізнайтеся більше про ціну Cere Network (CERE)

Токеноміка Cere Network (CERE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cere Network (CERE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CERE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CERE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CERE, досліджуйте ціну токена CERE в реальному часі!

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