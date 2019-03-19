Токеноміка Celer Network (CELR) Дізнайтеся ключову інформацію про Celer Network (CELR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Celer Network (CELR) Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Офіційний вебсайт: https://www.celer.network/# Whitepaper: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Купити CELR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Celer Network (CELR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Celer Network (CELR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 54,42M $ 54,42M $ 54,42M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 7,78B $ 7,78B $ 7,78B FDV (повністю розведена вартість): $ 69,92M $ 69,92M $ 69,92M Історичний максимум: $ 0,1985 $ 0,1985 $ 0,1985 Історичний мінімум: $ 0,00101410762651 $ 0,00101410762651 $ 0,00101410762651 Поточна ціна: $ 0,006992 $ 0,006992 $ 0,006992 Дізнайтеся більше про ціну Celer Network (CELR)

Токеноміка Celer Network (CELR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Celer Network (CELR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CELR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CELR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CELR, досліджуйте ціну токена CELR в реальному часі!

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