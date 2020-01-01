Токеноміка Carbon Emission B (CEB)

Токеноміка Carbon Emission B (CEB)

Дізнайтеся ключову інформацію про Carbon Emission B (CEB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Carbon Emission B (CEB)

CEB ─ це вуглецево-нейтральний екологічний токен, який просуває концепцію вуглецевої нейтральності та захисту навколишнього середовища за допомогою свого механізму токенів. Він присвячений глобальному захисту навколишнього середовища, заохочуючи все більше людей брати участь у вуглецевих екологічних ініціативах на благо всього людства.

Офіційний вебсайт:
https://www.cebc.cc/
Whitepaper:
https://www.cebc.cc/ceb.pdf
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xfa2Ad87E35Fc8D3C9f57d73C4667a4651ce6AD2f

Токеноміка та аналіз ціни Carbon Emission B (CEB)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Carbon Emission B (CEB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
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Загальна пропозиція:
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Циркуляційна пропозиція:
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FDV (повністю розведена вартість):
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Історичний максимум:
$ 1,8
$ 1,8$ 1,8
Історичний мінімум:
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Поточна ціна:
$ 0,0338
$ 0,0338$ 0,0338

Токеноміка Carbon Emission B (CEB): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Carbon Emission B (CEB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CEB, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CEB, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CEB, досліджуйте ціну токена CEB в реальному часі!

Як купити CEB

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Історія ціни Carbon Emission B (CEB)

Аналіз історії ціни CEB допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни CEB

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