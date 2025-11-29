Токеноміка Courage The Dog (CCDOG)

Дізнайтеся ключову інформацію про Courage The Dog (CCDOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 05:55:00 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни Courage The Dog (CCDOG)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Courage The Dog (CCDOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 227,20K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 227,20K
Історичний максимум:
$ 0,007954
Історичний мінімум:
$ 0,000171937390596114
Поточна ціна:
$ 0,0002272
Інформація Courage The Dog (CCDOG)

Чого тільки не зробиш заради прибутку! Токен COURAGE надає власникам силу впевнено рухатися мінливим криптосвітом — із тією ж рішучістю, з якою наш улюблений рожевий песик охороняє свою родину від надприродних загроз!

Офіційний вебсайт:
https://couragethedog.com
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Токеноміка Courage The Dog (CCDOG): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Courage The Dog (CCDOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CCDOG, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CCDOG, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CCDOG, досліджуйте ціну токена CCDOG в реальному часі!

Як купити CCDOG

Зацікавлені в додаванні Courage The Dog (CCDOG) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі CCDOG, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Courage The Dog (CCDOG)

Аналіз історії ціни CCDOG допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни CCDOG

Хочете знати, куди рухається CCDOG? Наша сторінка прогнозу ціни CCDOG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

