Актуальна ціна Courage The Dog сьогодні становить 0.000632 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CCDOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CCDOG на MEXC вже зараз.

Курс Courage The Dog (CCDOG)

Актуальна ціна 1 CCDOG до USD:

$0,000632
$0,000632$0,000632
-1,86%1D
USD
Графік ціни Courage The Dog (CCDOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:32:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Courage The Dog (CCDOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,000613
$ 0,000613$ 0,000613
Мін. за 24 год
$ 0,000661
$ 0,000661$ 0,000661
Макс. за 24 год

$ 0,000613
$ 0,000613$ 0,000613

$ 0,000661
$ 0,000661$ 0,000661

$ 0,007338398743725209
$ 0,007338398743725209$ 0,007338398743725209

$ 0,000195711388118175
$ 0,000195711388118175$ 0,000195711388118175

+0,47%

-1,85%

-16,52%

-16,52%

Актуальна ціна Courage The Dog (CCDOG) становить $ 0,000632. За останні 24 години CCDOG торгувався між мінімумом у $ 0,000613 і максимумом у $ 0,000661, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CCDOG становить $ 0,007338398743725209, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000195711388118175.

Що стосується короткострокових результатів, то CCDOG змінився на +0,47% за останню годину, -1,85% за 24 години та на -16,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Courage The Dog (CCDOG)

No.2373

$ 632,00K
$ 632,00K$ 632,00K

$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M

$ 632,00K
$ 632,00K$ 632,00K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Courage The Dog — $ 632,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,17M. Циркуляційна пропозиція CCDOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 632,00K.

Історія ціни Courage The Dog (CCDOG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Courage The Dog за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00001198-1,85%
30 днів$ -0,000634-50,08%
60 днів$ -0,00339-84,29%
90 днів$ -0,000668-51,39%
Зміна ціни Courage The Dog сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CCDOG на $ -0,00001198 (-1,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Courage The Dog за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000634 (-50,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Courage The Dog за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CCDOG змінився на $ -0,00339 (-84,29%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Courage The Dog за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000668 (-51,39%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Courage The Dog (CCDOG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Courage The Dog зараз.

Що таке Courage The Dog (CCDOG)

Чого тільки не зробиш заради прибутку! Токен COURAGE надає власникам силу впевнено рухатися мінливим криптосвітом — із тією ж рішучістю, з якою наш улюблений рожевий песик охороняє свою родину від надприродних загроз!

Проєкт Courage The Dog доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Courage The Dog. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CCDOG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Courage The Dog у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Courage The Dog безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Courage The Dog (USD)

Скільки коштуватиме Courage The Dog (CCDOG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Courage The Dog (CCDOG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Courage The Dog.

Перегляньте прогноз ціни Courage The Dog вже зараз!

Токеноміка Courage The Dog (CCDOG)

Розуміння токеноміки Courage The Dog (CCDOG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CCDOG зараз!

Як купити Courage The Dog (CCDOG)

Шукаєте як купити Courage The Dog? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Courage The Dog на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CCDOG до місцевих валют

1 Courage The Dog (CCDOG) до VND
16,63108
1 Courage The Dog (CCDOG) до AUD
A$0,00096696
1 Courage The Dog (CCDOG) до GBP
0,000474
1 Courage The Dog (CCDOG) до EUR
0,00054352
1 Courage The Dog (CCDOG) до USD
$0,000632
1 Courage The Dog (CCDOG) до MYR
RM0,00266704
1 Courage The Dog (CCDOG) до TRY
0,0265756
1 Courage The Dog (CCDOG) до JPY
¥0,096064
1 Courage The Dog (CCDOG) до ARS
ARS$0,93767944
1 Courage The Dog (CCDOG) до RUB
0,05145744
1 Courage The Dog (CCDOG) до INR
0,05548328
1 Courage The Dog (CCDOG) до IDR
Rp10,53332912
1 Courage The Dog (CCDOG) до PHP
0,03707944
1 Courage The Dog (CCDOG) до EGP
￡E.0,03007056
1 Courage The Dog (CCDOG) до BRL
R$0,00340016
1 Courage The Dog (CCDOG) до CAD
C$0,0008848
1 Courage The Dog (CCDOG) до BDT
0,0772304
1 Courage The Dog (CCDOG) до NGN
0,9226252
1 Courage The Dog (CCDOG) до COP
$2,46875
1 Courage The Dog (CCDOG) до ZAR
R.0,01095888
1 Courage The Dog (CCDOG) до UAH
0,02641128
1 Courage The Dog (CCDOG) до TZS
T.Sh.1,57213792
1 Courage The Dog (CCDOG) до VES
Bs0,133984
1 Courage The Dog (CCDOG) до CLP
$0,597872
1 Courage The Dog (CCDOG) до PKR
Rs0,17842624
1 Courage The Dog (CCDOG) до KZT
0,33923232
1 Courage The Dog (CCDOG) до THB
฿0,02074224
1 Courage The Dog (CCDOG) до TWD
NT$0,01945928
1 Courage The Dog (CCDOG) до AED
د.إ0,00231944
1 Courage The Dog (CCDOG) до CHF
Fr0,00049928
1 Courage The Dog (CCDOG) до HKD
HK$0,00491064
1 Courage The Dog (CCDOG) до AMD
֏0,24112696
1 Courage The Dog (CCDOG) до MAD
.د.م0,00583336
1 Courage The Dog (CCDOG) до MXN
$0,0116288
1 Courage The Dog (CCDOG) до SAR
ريال0,00237
1 Courage The Dog (CCDOG) до ETB
Br0,09543832
1 Courage The Dog (CCDOG) до KES
KSh0,08143952
1 Courage The Dog (CCDOG) до JOD
د.أ0,000448088
1 Courage The Dog (CCDOG) до PLN
0,00230048
1 Courage The Dog (CCDOG) до RON
лв0,00276184
1 Courage The Dog (CCDOG) до SEK
kr0,00593448
1 Courage The Dog (CCDOG) до BGN
лв0,00106176
1 Courage The Dog (CCDOG) до HUF
Ft0,21236464
1 Courage The Dog (CCDOG) до CZK
0,01323408
1 Courage The Dog (CCDOG) до KWD
د.ك0,000193392
1 Courage The Dog (CCDOG) до ILS
0,00207928
1 Courage The Dog (CCDOG) до BOB
Bs0,00435448
1 Courage The Dog (CCDOG) до AZN
0,0010744
1 Courage The Dog (CCDOG) до TJS
SM0,00583336
1 Courage The Dog (CCDOG) до GEL
0,00171272
1 Courage The Dog (CCDOG) до AOA
Kz0,57822312
1 Courage The Dog (CCDOG) до BHD
.د.ب0,000237632
1 Courage The Dog (CCDOG) до BMD
$0,000632
1 Courage The Dog (CCDOG) до DKK
kr0,00406376
1 Courage The Dog (CCDOG) до HNL
L0,01655208
1 Courage The Dog (CCDOG) до MUR
0,02876864
1 Courage The Dog (CCDOG) до NAD
$0,01094624
1 Courage The Dog (CCDOG) до NOK
kr0,00630736
1 Courage The Dog (CCDOG) до NZD
$0,00109968
1 Courage The Dog (CCDOG) до PAB
B/.0,000632
1 Courage The Dog (CCDOG) до PGK
K0,00266072
1 Courage The Dog (CCDOG) до QAR
ر.ق0,00229416
1 Courage The Dog (CCDOG) до RSD
дин.0,06381936
1 Courage The Dog (CCDOG) до UZS
soʻm7,61445608
1 Courage The Dog (CCDOG) до ALL
L0,0525824
1 Courage The Dog (CCDOG) до ANG
ƒ0,00113128
1 Courage The Dog (CCDOG) до AWG
ƒ0,0011376
1 Courage The Dog (CCDOG) до BBD
$0,001264
1 Courage The Dog (CCDOG) до BAM
KM0,00106176
1 Courage The Dog (CCDOG) до BIF
Fr1,858712
1 Courage The Dog (CCDOG) до BND
$0,00081528
1 Courage The Dog (CCDOG) до BSD
$0,000632
1 Courage The Dog (CCDOG) до JMD
$0,1011516
1 Courage The Dog (CCDOG) до KHR
2,53814992
1 Courage The Dog (CCDOG) до KMF
Fr0,267968
1 Courage The Dog (CCDOG) до LAK
13,73913016
1 Courage The Dog (CCDOG) до LKR
රු0,19128112
1 Courage The Dog (CCDOG) до MDL
L0,01069344
1 Courage The Dog (CCDOG) до MGA
Ar2,82142496
1 Courage The Dog (CCDOG) до MOP
P0,00504336
1 Courage The Dog (CCDOG) до MVR
0,0096696
1 Courage The Dog (CCDOG) до MWK
MK1,0934232
1 Courage The Dog (CCDOG) до MZN
MT0,04039112
1 Courage The Dog (CCDOG) до NPR
रु0,08858744
1 Courage The Dog (CCDOG) до PYG
4,450544
1 Courage The Dog (CCDOG) до RWF
Fr0,915768
1 Courage The Dog (CCDOG) до SBD
$0,00519504
1 Courage The Dog (CCDOG) до SCR
0,00872792
1 Courage The Dog (CCDOG) до SRD
$0,02508408
1 Courage The Dog (CCDOG) до SVC
$0,00551104
1 Courage The Dog (CCDOG) до SZL
L0,01093992
1 Courage The Dog (CCDOG) до TMT
m0,002212
1 Courage The Dog (CCDOG) до TND
د.ت0,00185176
1 Courage The Dog (CCDOG) до TTD
$0,00427232
1 Courage The Dog (CCDOG) до UGX
Sh2,201888
1 Courage The Dog (CCDOG) до XAF
Fr0,356448
1 Courage The Dog (CCDOG) до XCD
$0,0017064
1 Courage The Dog (CCDOG) до XOF
Fr0,356448
1 Courage The Dog (CCDOG) до XPF
Fr0,064464
1 Courage The Dog (CCDOG) до BWP
P0,00844984
1 Courage The Dog (CCDOG) до BZD
$0,001264
1 Courage The Dog (CCDOG) до CVE
$0,0599768
1 Courage The Dog (CCDOG) до DJF
Fr0,111864
1 Courage The Dog (CCDOG) до DOP
$0,04024576
1 Courage The Dog (CCDOG) до DZD
د.ج0,0822232
1 Courage The Dog (CCDOG) до FJD
$0,00144728
1 Courage The Dog (CCDOG) до GNF
Fr5,44784
1 Courage The Dog (CCDOG) до GTQ
Q0,00482848
1 Courage The Dog (CCDOG) до GYD
$0,13185416
1 Courage The Dog (CCDOG) до ISK
kr0,077104

Ресурс Courage The Dog

Щоб дізнатися більше про Courage The Dog, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCourage The Dog
Оглядач блокчейну

Скільки сьогодні коштує Courage The Dog (CCDOG)?
Актуальна ціна CCDOG у USD становить 0,000632 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CCDOG до USD?
Поточна ціна CCDOG до USD — $ 0,000632. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Courage The Dog?
Ринкова капіталізація CCDOG — $ 632,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CCDOG?
Циркуляційна пропозиція CCDOG — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CCDOG?
CCDOG досяг історичної максимальної ціни у 0,007338398743725209 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CCDOG?
Історична мінімальна ціна CCDOG становила 0,000195711388118175 USD.
Який обсяг торгівлі CCDOG?
Актуальний обсяг торгівлі CCDOG за 24 години — $ 1,17M USD.
Чи підніметься ціна CCDOG цього року?
CCDOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CCDOG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:32:56 (UTC+8)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 CCDOG = 0,000632 USD

