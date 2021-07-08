Токеноміка Cobak Token (CBK) Дізнайтеся ключову інформацію про Cobak Token (CBK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cobak Token (CBK) Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Офіційний вебсайт: https://cobak.co.kr/ Whitepaper: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Купити CBK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cobak Token (CBK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cobak Token (CBK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,97M $ 43,97M $ 43,97M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 95,13M $ 95,13M $ 95,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 46,22M $ 46,22M $ 46,22M Історичний максимум: $ 6,872 $ 6,872 $ 6,872 Історичний мінімум: $ 0,3886256781622459 $ 0,3886256781622459 $ 0,3886256781622459 Поточна ціна: $ 0,4622 $ 0,4622 $ 0,4622 Дізнайтеся більше про ціну Cobak Token (CBK)

Токеноміка Cobak Token (CBK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cobak Token (CBK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CBK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CBK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CBK, досліджуйте ціну токена CBK в реальному часі!

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