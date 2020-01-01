Токеноміка A Hunters Dream (CAW) Дізнайтеся ключову інформацію про A Hunters Dream (CAW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація A Hunters Dream (CAW) A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Офіційний вебсайт: https://caw.is/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Купити CAW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни A Hunters Dream (CAW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена A Hunters Dream (CAW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,000000186 $ 0,000000186 $ 0,000000186 Історичний мінімум: $ 0,000000029914424298 $ 0,000000029914424298 $ 0,000000029914424298 Поточна ціна: $ 0,000000039917 $ 0,000000039917 $ 0,000000039917 Дізнайтеся більше про ціну A Hunters Dream (CAW)

Токеноміка A Hunters Dream (CAW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки A Hunters Dream (CAW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAW, досліджуйте ціну токена CAW в реальному часі!

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