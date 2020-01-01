Токеноміка Catton AI (CATTON) Дізнайтеся ключову інформацію про Catton AI (CATTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Catton AI (CATTON) Catton AI змінює ігрову індустрію, впроваджуючи ігровий ДНК-рівень для ШІ-агентів — систему, яка токенізує унікальні риси персонажів, такі як оборонні, атакувальні та прогностичні здібності. Це дозволяє гравцям покращувати ігровий процес, створюючи при цьому активи, що можна обмінювати та монетизувати. Крім того, Catton AI інтегрує керованих NPC з легендарними франшизами, гарантуючи глибше занурення в ігровий світ. Офіційний вебсайт: https://catton.ai Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/EnYkmHKm13mLnBgpvHJZE2T6rqi8weQXoFuPccW9ZiD5 Купити CATTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Catton AI (CATTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Catton AI (CATTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00007856 $ 0,00007856 $ 0,00007856 Історичний мінімум: $ 0,000000061642143018 $ 0,000000061642143018 $ 0,000000061642143018 Поточна ціна: $ 0,0000000599 $ 0,0000000599 $ 0,0000000599 Дізнайтеся більше про ціну Catton AI (CATTON)

Токеноміка Catton AI (CATTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Catton AI (CATTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATTON, досліджуйте ціну токена CATTON в реальному часі!

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