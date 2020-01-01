Токеноміка Catheon Gaming (CATHEON) Дізнайтеся ключову інформацію про Catheon Gaming (CATHEON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Catheon Gaming (CATHEON) Catheon Gaming є найшвидше зростаючою інтегрованою блокчейн-компанією з ігор і розваг у всьому світі. KPMG і HSBC визнали нас стартапом №1 web3 у Гонконзі, та №8 серед нових гігантів серед 6400 стартапів в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Офіційний вебсайт: https://artisseinteractive.com/ Whitepaper: https://catheongaming.com/papers Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x7e7737C40878e720b32e7bC9CD096259f876d69f Купити CATHEON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Catheon Gaming (CATHEON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Catheon Gaming (CATHEON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 116,90K $ 116,90K $ 116,90K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 968,53M $ 968,53M $ 968,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Історичний максимум: $ 0,0066 $ 0,0066 $ 0,0066 Історичний мінімум: $ 0,000125853255909729 $ 0,000125853255909729 $ 0,000125853255909729 Поточна ціна: $ 0,0001207 $ 0,0001207 $ 0,0001207 Дізнайтеся більше про ціну Catheon Gaming (CATHEON)

Токеноміка Catheon Gaming (CATHEON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Catheon Gaming (CATHEON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATHEON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATHEON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATHEON, досліджуйте ціну токена CATHEON в реальному часі!

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