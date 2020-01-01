Токеноміка Catdog (CATDOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Catdog (CATDOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Catdog (CATDOG) Нескінченні дебати між любителями котів і собак поширилися в криптосвіт, створивши розкол серед шанувальників мемкоїнів. Саме для цього існує $CATDOG — токен, створений для об'єднання обох сторін. Поєднуючи чарівність котів і собак, $CATDOG прагне покласти край цьому веселому суперництву та побудувати сильну, єдину спільноту. Незалежно від того, чи ви прихильник котів або собак, $CATDOG поєднує в собі найкраще з обох світів. Приєднуйтесь до нас у об'єднанні та створенні гармонійного майбутнього в криптовалюті. Настав час завершити війну між котами та собаками раз і назавжди разом з $CATDOG. Офіційний вебсайт: https://www.cat-dog.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7 Купити CATDOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Catdog (CATDOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Catdog (CATDOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 293,40K $ 293,40K $ 293,40K Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 293,40K $ 293,40K $ 293,40K Історичний максимум: $ 0,0009139 $ 0,0009139 $ 0,0009139 Історичний мінімум: $ 0,000002048680444032 $ 0,000002048680444032 $ 0,000002048680444032 Поточна ціна: $ 0,000002934 $ 0,000002934 $ 0,000002934 Дізнайтеся більше про ціну Catdog (CATDOG)

Токеноміка Catdog (CATDOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Catdog (CATDOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATDOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATDOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATDOG, досліджуйте ціну токена CATDOG в реальному часі!

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