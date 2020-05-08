Токеноміка Cashaa (CAS) Дізнайтеся ключову інформацію про Cashaa (CAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cashaa (CAS) Cashaa - це найбільший крипто-дружній нео-банк, що базується у Великобританії та обслуговує сотні крипто-бізнесів. Він був заснований у 2016 році як сервіс грошових переказів P2P з Великобританії в Азію та Африку (CashAA) з використанням біткоїна. Наприкінці 2017 року Cashaa вирішив вирішити банківське питання для всієї криптоіндустрії. Тепер вони готові з крипто-дружньою банківською платформою для старих і нових грошей. Офіційний вебсайт: https://www.cashaa.com/ Whitepaper: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Купити CAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cashaa (CAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cashaa (CAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,57M $ 1,57M $ 1,57M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,57M $ 1,57M $ 1,57M Історичний максимум: $ 0,248 $ 0,248 $ 0,248 Історичний мінімум: $ 0,000986640148312823 $ 0,000986640148312823 $ 0,000986640148312823 Поточна ціна: $ 0,00157 $ 0,00157 $ 0,00157 Дізнайтеся більше про ціну Cashaa (CAS)

Токеноміка Cashaa (CAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cashaa (CAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAS, досліджуйте ціну токена CAS в реальному часі!

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