Токеноміка CARV (CARV) Дізнайтеся ключову інформацію про CARV (CARV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CARV (CARV) CARV очолює розробку найбільшого модульного рівня ідентифікації та даних (IDL) для ігор, штучного інтелекту тощо. Завдяки понад 900 інтеграціям з іграми та штучним інтелектом, CARV підтримує 30% усіх ігор Web3, обслуговуючи понад 9,5 мільйонів зареєстрованих гравців, у тому числі 2,8 мільйона власників унікальних CARV ID ончейн. Увійшовши до трійки найкращих унікальних активних гаманців у понад 40 мережах, CARV залучив 50 мільйонів доларів від таких провідних інвесторів, як Tribe Capital, Temasek Vertex і Animoca Brands. За підтримки команди Coinbase, Google та Electronic Arts CARV змінює спосіб використання даних в іграх, штучному інтелекті тощо. Офіційний вебсайт: https://carv.io Whitepaper: https://docs.carv.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Купити CARV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CARV (CARV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CARV (CARV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 68,37M $ 68,37M $ 68,37M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 293,44M $ 293,44M $ 293,44M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,5265 $ 1,5265 $ 1,5265 Історичний мінімум: $ 0,21776804352245696 $ 0,21776804352245696 $ 0,21776804352245696 Поточна ціна: $ 0,233 $ 0,233 $ 0,233 Дізнайтеся більше про ціну CARV (CARV)

Токеноміка CARV (CARV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CARV (CARV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CARV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CARV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CARV, досліджуйте ціну токена CARV в реальному часі!

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