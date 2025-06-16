Що таке Candle TV (CANDLE)

Децентралізована платформа для потокових відео та прямих трансляцій на базі блокчейну Solana.

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Прогноз курсу Candle TV

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Candle TV, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна CANDLE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Candle TV.

Історія ціни Candle TV

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Токеноміка Candle TV (CANDLE)

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Як купити Candle TV (CANDLE)

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CANDLE до місцевих валют

1 CANDLE до VND ₫ 36,446275 1 CANDLE до AUD A$ 0,0021052 1 CANDLE до GBP ￡ 0,00101105 1 CANDLE до EUR € 0,0011911 1 CANDLE до USD $ 0,001385 1 CANDLE до MYR RM 0,0058724 1 CANDLE до TRY ₺ 0,05449975 1 CANDLE до JPY ¥ 0,19981395 1 CANDLE до RUB ₽ 0,1088887 1 CANDLE до INR ₹ 0,11909615 1 CANDLE до IDR Rp 22,7049144 1 CANDLE до KRW ₩ 1,88178565 1 CANDLE до PHP ₱ 0,0780586 1 CANDLE до EGP ￡E. 0,0696101 1 CANDLE до BRL R$ 0,00763135 1 CANDLE до CAD C$ 0,00186975 1 CANDLE до BDT ৳ 0,1693024 1 CANDLE до NGN ₦ 2,14064215 1 CANDLE до UAH ₴ 0,05754675 1 CANDLE до VES Bs 0,1385 1 CANDLE до PKR Rs 0,3918996 1 CANDLE до KZT ₸ 0,70988175 1 CANDLE до THB ฿ 0,0449017 1 CANDLE до TWD NT$ 0,0407467 1 CANDLE до AED د.إ 0,00508295 1 CANDLE до CHF Fr 0,00112185 1 CANDLE до HKD HK$ 0,0108584 1 CANDLE до MAD .د.م 0,0126035 1 CANDLE до MXN $ 0,0262042

Ресурс Candle TV

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