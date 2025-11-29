Camp Network — це автономний IP-рівень, перший спеціально розроблений блокчейн рівня 1, створений для нативної підтримки походження, програмованого ліцензування та монетизації агентів на рівні протоколу. У міру того, як генеративний ШІ трансформує креативність, Camp надає інфраструктуру для реєстрації, ліцензування та монетизації інтелектуальної власності ончейн у PvP та нативному споживанні ШІ. Camp робить контент стандартно програмованим, таким, що підлягає контролю, та таким, що можна монетизувати — усуваючи інфраструктурний розрив на перетині штучного інтелекту та інтелектуальної власності.