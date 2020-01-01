Токеноміка Camino Network (CAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Camino Network (CAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Camino Network (CAM) Camino Network ─ перший рівень 1, створений спеціально для туристичної індустрії з оборотом у 11 трлн $. У мережі беруть участь понад 100 відомих туристичних компаній; мережа вирішує критичні проблеми галузі: високі платіжні збори, повільні розрахунки та складні узгодження. Мережа вже обробляє реальні бізнес-транзакції з понад 200 брендами, які створюють dApp та туристичні B2B і B2C-продукти web3. Мережа замінює тисячі API на уніфіковану модель «запит-відповідь». Підключення до одного, підключення до всіх ─ створення взаємопов'язаної туристичної індустрії та безперебійних подорожей. Офіційний вебсайт: https://camino.network Whitepaper: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://caminoscan.com/ Купити CAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Camino Network (CAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Camino Network (CAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,07M $ 18,07M $ 18,07M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 325,42M $ 325,42M $ 325,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,53M $ 55,53M $ 55,53M Історичний максимум: $ 0,1965 $ 0,1965 $ 0,1965 Історичний мінімум: $ 0,04475750880789602 $ 0,04475750880789602 $ 0,04475750880789602 Поточна ціна: $ 0,05553 $ 0,05553 $ 0,05553 Дізнайтеся більше про ціну Camino Network (CAM)

Токеноміка Camino Network (CAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Camino Network (CAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAM, досліджуйте ціну токена CAM в реальному часі!

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