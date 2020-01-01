Токеноміка Calcify Tech (CALCIFY) Дізнайтеся ключову інформацію про Calcify Tech (CALCIFY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Calcify Tech (CALCIFY) Calcify Tech — це децентралізований обчислювальний ринок, створений для розробників штучного інтелекту, Web3-проєктів та підприємств, які шукають масштабований, без довіри та на вимогу доступ до ресурсів графічного процесора, центрального процесора та пам'яті. Офіційний вебсайт: https://calcifytech.cc/ Whitepaper: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Оглядач блокчейну: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Купити CALCIFY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Calcify Tech (CALCIFY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Calcify Tech (CALCIFY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,91402 $ 0,91402 $ 0,91402 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,78813 $ 0,78813 $ 0,78813 Дізнайтеся більше про ціну Calcify Tech (CALCIFY)

Токеноміка Calcify Tech (CALCIFY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Calcify Tech (CALCIFY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CALCIFY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CALCIFY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CALCIFY, досліджуйте ціну токена CALCIFY в реальному часі!

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