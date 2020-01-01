Токеноміка Crypto-AI-Robo (CAIR)

Токеноміка Crypto-AI-Robo (CAIR)

Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto-AI-Robo (CAIR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Crypto-AI-Robo (CAIR)

Подібно до того, як Інтернет революціонізує розповсюдження контенту, CAIR TOKEN революціонізує створення контенту, об’єднавши штучний інтелект, блокчейн і робототехніку. Основні мовні моделі, такі як GPT-3, ChatGPT, моделі Text-to-Image, такі як Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, система штучного інтелекту Text-to-Character Alethea AI, CharacterGPT, знаменують початок нової ери в створення контенту.

Офіційний вебсайт:
https://crypto-ai-robo.com/
Whitepaper:
https://allbestico.com/whitepaper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n

Токеноміка та аналіз ціни Crypto-AI-Robo (CAIR)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto-AI-Robo (CAIR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M
Загальна пропозиція:
$ 888,00M
$ 888,00M$ 888,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 887,84M
$ 887,84M$ 887,84M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M
Історичний максимум:
$ 0,026
$ 0,026$ 0,026
Історичний мінімум:
$ 0,00000527437323594
$ 0,00000527437323594$ 0,00000527437323594
Поточна ціна:
$ 0,001495
$ 0,001495$ 0,001495

Токеноміка Crypto-AI-Robo (CAIR): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Crypto-AI-Robo (CAIR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CAIR, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAIR, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAIR, досліджуйте ціну токена CAIR в реальному часі!

Як купити CAIR

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Історія ціни Crypto-AI-Robo (CAIR)

Аналіз історії ціни CAIR допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни CAIR

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.