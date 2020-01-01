Токеноміка Crypto-AI-Robo (CAIR) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto-AI-Robo (CAIR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto-AI-Robo (CAIR) Подібно до того, як Інтернет революціонізує розповсюдження контенту, CAIR TOKEN революціонізує створення контенту, об’єднавши штучний інтелект, блокчейн і робототехніку. Основні мовні моделі, такі як GPT-3, ChatGPT, моделі Text-to-Image, такі як Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, система штучного інтелекту Text-to-Character Alethea AI, CharacterGPT, знаменують початок нової ери в створення контенту. Офіційний вебсайт: https://crypto-ai-robo.com/ Whitepaper: https://allbestico.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n Купити CAIR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto-AI-Robo (CAIR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto-AI-Robo (CAIR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Загальна пропозиція: $ 888,00M $ 888,00M $ 888,00M Циркуляційна пропозиція: $ 887,84M $ 887,84M $ 887,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Історичний максимум: $ 0,026 $ 0,026 $ 0,026 Історичний мінімум: $ 0,00000527437323594 $ 0,00000527437323594 $ 0,00000527437323594 Поточна ціна: $ 0,001495 $ 0,001495 $ 0,001495 Дізнайтеся більше про ціну Crypto-AI-Robo (CAIR)

Токеноміка Crypto-AI-Robo (CAIR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto-AI-Robo (CAIR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAIR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAIR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAIR, досліджуйте ціну токена CAIR в реальному часі!

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