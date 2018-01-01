Токеноміка Coupon Assets (CA1) Дізнайтеся ключову інформацію про Coupon Assets (CA1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coupon Assets (CA1) Coupon Assets (CA) - це монета платформи, створена RADAR LAB (США) і випущена в березні 2018 р. Цінність випуску токенів CA полягає в тому, що це високоліквідний крипто-цифровий актив (токен-актив), заснований на глобальному фінансовому ринку з фінансовими атрибутами, облігаціями та векселями із захищеним від підробок джерелом saku! Офіційний вебсайт: https://radarlab.us/ Whitepaper: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Купити CA1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coupon Assets (CA1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coupon Assets (CA1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,94M $ 4,94M $ 4,94M Загальна пропозиція: $ 270,00M $ 270,00M $ 270,00M Циркуляційна пропозиція: $ 9,67M $ 9,67M $ 9,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 138,05M $ 138,05M $ 138,05M Історичний максимум: $ 1,735 $ 1,735 $ 1,735 Історичний мінімум: $ 0,1615430304068605 $ 0,1615430304068605 $ 0,1615430304068605 Поточна ціна: $ 0,5113 $ 0,5113 $ 0,5113 Дізнайтеся більше про ціну Coupon Assets (CA1)

Токеноміка Coupon Assets (CA1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coupon Assets (CA1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CA1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CA1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CA1, досліджуйте ціну токена CA1 в реальному часі!

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