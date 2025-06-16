Що таке Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) - це монета платформи, створена RADAR LAB (США) і випущена в березні 2018 р. Цінність випуску токенів CA полягає в тому, що це високоліквідний крипто-цифровий актив (токен-актив), заснований на глобальному фінансовому ринку з фінансовими атрибутами, облігаціями та векселями із захищеним від підробок джерелом saku!

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Прогноз курсу Coupon Assets

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Coupon Assets, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна CA1? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Coupon Assets.

Історія ціни Coupon Assets

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Токеноміка Coupon Assets (CA1)

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Як купити Coupon Assets (CA1)

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CA1 до місцевих валют

1 CA1 до VND ₫ 12 968,032 1 CA1 до AUD A$ 0,749056 1 CA1 до GBP ￡ 0,359744 1 CA1 до EUR € 0,423808 1 CA1 до USD $ 0,4928 1 CA1 до MYR RM 2,089472 1 CA1 до TRY ₺ 19,39168 1 CA1 до JPY ¥ 71,096256 1 CA1 до RUB ₽ 38,743936 1 CA1 до INR ₹ 42,375872 1 CA1 до IDR Rp 8 078,687232 1 CA1 до KRW ₩ 669,562432 1 CA1 до PHP ₱ 27,774208 1 CA1 до EGP ￡E. 24,768128 1 CA1 до BRL R$ 2,715328 1 CA1 до CAD C$ 0,66528 1 CA1 до BDT ৳ 60,239872 1 CA1 до NGN ₦ 761,666752 1 CA1 до UAH ₴ 20,47584 1 CA1 до VES Bs 49,28 1 CA1 до PKR Rs 139,442688 1 CA1 до KZT ₸ 252,58464 1 CA1 до THB ฿ 15,976576 1 CA1 до TWD NT$ 14,498176 1 CA1 до AED د.إ 1,808576 1 CA1 до CHF Fr 0,399168 1 CA1 до HKD HK$ 3,863552 1 CA1 до MAD .د.م 4,48448 1 CA1 до MXN $ 9,323776

Ресурс Coupon Assets

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Люди також запитують: Інші запитання про Coupon Assets Яка сьогодні ціна Coupon Assets (CA1)? Поточна ціна Coupon Assets (CA1) становить 0,4928 USD . Яка ринкова капіталізація Coupon Assets (CA1)? Поточна ринкова капіталізація Coupon Assets становить $ 4,77M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції CA1 на ринкову ціну в реальному часі 0,4928 USD . Яка циркуляційна пропозиція Coupon Assets (CA1)? Поточна циркуляційна пропозиція Coupon Assets (CA1) становить 9,67M USD . Яка була найвища ціна Coupon Assets (CA1)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна Coupon Assets (CA1) становить 1,735 USD . Який обсяг торгівлі Coupon Assets (CA1) за 24 год? Обсяг торгівлі Coupon Assets (CA1) за 24 год становить $ 81,53K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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