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Курс Coupon Assets (CA1)

USD

Графік ціни Coupon Assets (CA1) в реальному часі

$0,4928
$0,4928$0,4928
-1,44%(1D)

Дані та інформація про ціну CA1 в реальному часі

Поточна ціна Coupon Assets (CA1) сьогодні становить 0,4928 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 4,77M USD. Ціна CA1 у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Coupon Assets:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 81,53K USD
- Зміна ціни Coupon Assets протягом дня – -1,44%
- Циркуляційна пропозиція – 9,67M USD

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Цінові показники CA1USD

Відстежуйте зміни ціни на Coupon Assets за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0072-1,44%
30 днів$ -0,0537-9,83%
60 днів$ -0,353-41,74%
90 днів$ -0,1254-20,29%
Зміна ціни Coupon Assets сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CA1 на $ -0,0072 (-1,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coupon Assets за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0537 (-9,83%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coupon Assets за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CA1 змінився на $ -0,353 (-41,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coupon Assets за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,1254 (-20,29%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну CA1

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Coupon Assets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,4888
$ 0,4888$ 0,4888

$ 0,5068
$ 0,5068$ 0,5068

$ 1,735
$ 1,735$ 1,735

-0,27%

-1,44%

-5,09%

Ринкова інформація CA1

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 4,77M
$ 4,77M$ 4,77M

$ 81,53K
$ 81,53K$ 81,53K

9,67M
9,67M 9,67M

Що таке Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) - це монета платформи, створена RADAR LAB (США) і випущена в березні 2018 р. Цінність випуску токенів CA полягає в тому, що це високоліквідний крипто-цифровий актив (токен-актив), заснований на глобальному фінансовому ринку з фінансовими атрибутами, облігаціями та векселями із захищеним від підробок джерелом saku!

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Прогноз курсу Coupon Assets

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Coupon Assets, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна CA1? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Coupon Assets.

Історія ціни Coupon Assets

Відстеження траєкторії ціни CA1 надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії CA1. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Coupon Assets.

Токеноміка Coupon Assets (CA1)

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CA1 до місцевих валют

1 CA1 до VND
12 968,032
1 CA1 до AUD
A$0,749056
1 CA1 до GBP
0,359744
1 CA1 до EUR
0,423808
1 CA1 до USD
$0,4928
1 CA1 до MYR
RM2,089472
1 CA1 до TRY
19,39168
1 CA1 до JPY
¥71,096256
1 CA1 до RUB
38,743936
1 CA1 до INR
42,375872
1 CA1 до IDR
Rp8 078,687232
1 CA1 до KRW
669,562432
1 CA1 до PHP
27,774208
1 CA1 до EGP
￡E.24,768128
1 CA1 до BRL
R$2,715328
1 CA1 до CAD
C$0,66528
1 CA1 до BDT
60,239872
1 CA1 до NGN
761,666752
1 CA1 до UAH
20,47584
1 CA1 до VES
Bs49,28
1 CA1 до PKR
Rs139,442688
1 CA1 до KZT
252,58464
1 CA1 до THB
฿15,976576
1 CA1 до TWD
NT$14,498176
1 CA1 до AED
د.إ1,808576
1 CA1 до CHF
Fr0,399168
1 CA1 до HKD
HK$3,863552
1 CA1 до MAD
.د.م4,48448
1 CA1 до MXN
$9,323776

Ресурс Coupon Assets

Щоб дізнатися більше про Coupon Assets, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCoupon Assets
Оглядач блокчейну

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