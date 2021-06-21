Токеноміка swarm (BZZ) Дізнайтеся ключову інформацію про swarm (BZZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація swarm (BZZ) Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Офіційний вебсайт: https://www.ethswarm.org/ Whitepaper: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Купити BZZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни swarm (BZZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена swarm (BZZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,08M $ 8,08M $ 8,08M Загальна пропозиція: $ 63,15M $ 63,15M $ 63,15M Циркуляційна пропозиція: $ 52,60M $ 52,60M $ 52,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,71M $ 9,71M $ 9,71M Історичний максимум: $ 28 $ 28 $ 28 Історичний мінімум: $ 0,12197999757777185 $ 0,12197999757777185 $ 0,12197999757777185 Поточна ціна: $ 0,1537 $ 0,1537 $ 0,1537 Дізнайтеся більше про ціну swarm (BZZ)

Токеноміка swarm (BZZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки swarm (BZZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BZZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BZZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BZZ, досліджуйте ціну токена BZZ в реальному часі!

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