Токеноміка Baanx (BXX) Дізнайтеся ключову інформацію про Baanx (BXX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baanx (BXX) BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Офіційний вебсайт: https://www.baanxapp.com/bxx Whitepaper: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Купити BXX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baanx (BXX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baanx (BXX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,03M $ 7,03M $ 7,03M Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 191,32M $ 191,32M $ 191,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,18M $ 9,18M $ 9,18M Історичний максимум: $ 2,4499 $ 2,4499 $ 2,4499 Історичний мінімум: $ 0,006184521157889584 $ 0,006184521157889584 $ 0,006184521157889584 Поточна ціна: $ 0,036727 $ 0,036727 $ 0,036727 Дізнайтеся більше про ціну Baanx (BXX)

Токеноміка Baanx (BXX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baanx (BXX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BXX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BXX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BXX, досліджуйте ціну токена BXX в реальному часі!

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