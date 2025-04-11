Що таке BoxBet (BXBT)

BoxBet — це платформа iGaming, яка безпосередньо інтегрується з величезною мережею користувачів Telegram. Платформа має зручний, простий інтерфейс, який дозволяє користувачам почати гру за 60 секунд. Проєкт був запущений у 2024 році, має повну ліцензію, підтримується провідними інвесторами та працює на базі BXBT. Платформа орієнтована на 900 мільйонів користувачів Telegram і пропонує легкий доступ до казино та спортивних ставок з дефляційним токеном і реальними винагородами.

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Прогноз ціни BoxBet

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Історія ціни BoxBet

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Як купити BoxBet (BXBT)

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BXBT до місцевих валют

1 BXBT до VND ₫ 531.79434 1 BXBT до AUD A$ 0.0329766 1 BXBT до GBP ￡ 0.0157624 1 BXBT до EUR € 0.0182512 1 BXBT до USD $ 0.02074 1 BXBT до MYR RM 0.0916708 1 BXBT до TRY ₺ 0.7893644 1 BXBT до JPY ¥ 2.9768122 1 BXBT до RUB ₽ 1.7259828 1 BXBT до INR ₹ 1.7852992 1 BXBT до IDR Rp 345.6665284 1 BXBT до KRW ₩ 29.460133 1 BXBT до PHP ₱ 1.1859132 1 BXBT до EGP ￡E. 1.063962 1 BXBT до BRL R$ 0.1215364 1 BXBT до CAD C$ 0.0286212 1 BXBT до BDT ৳ 2.5205322 1 BXBT до NGN ₦ 33.1309056 1 BXBT до UAH ₴ 0.858636 1 BXBT до VES Bs 1.47254 1 BXBT до PKR Rs 5.8159108 1 BXBT до KZT ₸ 10.7182246 1 BXBT до THB ฿ 0.6941678 1 BXBT до TWD NT$ 0.6713538 1 BXBT до AED د.إ 0.0761158 1 BXBT до CHF Fr 0.0167994 1 BXBT до HKD HK$ 0.160735 1 BXBT до MAD .د.م 0.192882 1 BXBT до MXN $ 0.4216442

Ресурс BoxBet

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