Токеноміка Bovine Verse Game (BVG) Дізнайтеся ключову інформацію про Bovine Verse Game (BVG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bovine Verse Game (BVG) BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Офіційний вебсайт: https://www.bovine-verse.games/ Whitepaper: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Купити BVG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bovine Verse Game (BVG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bovine Verse Game (BVG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3,24999 $ 3,24999 $ 3,24999 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0669 $ 0,0669 $ 0,0669 Дізнайтеся більше про ціну Bovine Verse Game (BVG)

Токеноміка Bovine Verse Game (BVG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bovine Verse Game (BVG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BVG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BVG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BVG, досліджуйте ціну токена BVG в реальному часі!

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