Токеноміка Hive AI (BUZZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Hive AI (BUZZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hive AI (BUZZ) Модульна мережа сумісних агентів DeFi Офіційний вебсайт: https://www.askthehive.ai/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Купити BUZZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hive AI (BUZZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hive AI (BUZZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,63M $ 6,63M $ 6,63M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,19101 $ 0,19101 $ 0,19101 Історичний мінімум: $ 0,005015884302613237 $ 0,005015884302613237 $ 0,005015884302613237 Поточна ціна: $ 0,006634 $ 0,006634 $ 0,006634 Дізнайтеся більше про ціну Hive AI (BUZZ)

Токеноміка Hive AI (BUZZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hive AI (BUZZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUZZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUZZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUZZ, досліджуйте ціну токена BUZZ в реальному часі!

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