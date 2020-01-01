Токеноміка Butthole Coin (BUTTHOLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Butthole Coin (BUTTHOLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Butthole Coin (BUTTHOLE) Це популярний мемкоїн, випущений на платформі Pumpfun, призначений для вираження гумору. Офіційний вебсайт: https://buttholecoin.dev/ Whitepaper: https://buttholecoin.dev/white-paper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Купити BUTTHOLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Butthole Coin (BUTTHOLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Butthole Coin (BUTTHOLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,33M $ 4,33M $ 4,33M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,135 $ 0,135 $ 0,135 Історичний мінімум: $ 0,000045316363328446 $ 0,000045316363328446 $ 0,000045316363328446 Поточна ціна: $ 0,004333 $ 0,004333 $ 0,004333 Дізнайтеся більше про ціну Butthole Coin (BUTTHOLE)

Токеноміка Butthole Coin (BUTTHOLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Butthole Coin (BUTTHOLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUTTHOLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUTTHOLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUTTHOLE, досліджуйте ціну токена BUTTHOLE в реальному часі!

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