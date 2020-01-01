Токеноміка Burger Swap (BURGER) Дізнайтеся ключову інформацію про Burger Swap (BURGER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Burger Swap (BURGER) BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Офіційний вебсайт: http://app.burgercities.org/ Whitepaper: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Оглядач блокчейну: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Купити BURGER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Burger Swap (BURGER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Burger Swap (BURGER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 167,02K $ 167,02K $ 167,02K Загальна пропозиція: $ 63,00M $ 63,00M $ 63,00M Циркуляційна пропозиція: $ 43,04M $ 43,04M $ 43,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 244,50K $ 244,50K $ 244,50K Історичний максимум: $ 28,9196 $ 28,9196 $ 28,9196 Історичний мінімум: $ 0,003701675324831728 $ 0,003701675324831728 $ 0,003701675324831728 Поточна ціна: $ 0,003881 $ 0,003881 $ 0,003881 Дізнайтеся більше про ціну Burger Swap (BURGER)

Токеноміка Burger Swap (BURGER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Burger Swap (BURGER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BURGER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BURGER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BURGER, досліджуйте ціну токена BURGER в реальному часі!

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