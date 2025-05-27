Що таке Boundless Network (BUN)

Токен BUN є основним активом і токеном управління DAO екосистеми Burrito Wallet. Розроблений для забезпечення безперешкодного обміну цінностями, BUN забезпечує широкий спектр утиліт через інтегровані сервіси, партнерів та платформи. Він виступає сполучною ланкою між користувачами, децентралізованими застосунками (dApp) та ширшим середовищем Web3, стимулюючи співпрацю, зацікавленість та довготривалу стійкість екосистеми.

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BUN до місцевих валют

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