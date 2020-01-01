Токеноміка Dolos The Bully (BULLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Dolos The Bully (BULLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dolos The Bully (BULLY) Dolos The Bully — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://www.dolosdiary.com/ Whitepaper: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Купити BULLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dolos The Bully (BULLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dolos The Bully (BULLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 925,97K $ 925,97K $ 925,97K Загальна пропозиція: $ 960,55M $ 960,55M $ 960,55M Циркуляційна пропозиція: $ 960,55M $ 960,55M $ 960,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 925,97K $ 925,97K $ 925,97K Історичний максимум: $ 0,2655 $ 0,2655 $ 0,2655 Історичний мінімум: $ 0,000954850309315571 $ 0,000954850309315571 $ 0,000954850309315571 Поточна ціна: $ 0,000964 $ 0,000964 $ 0,000964 Дізнайтеся більше про ціну Dolos The Bully (BULLY)

Токеноміка Dolos The Bully (BULLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dolos The Bully (BULLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BULLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BULLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BULLY, досліджуйте ціну токена BULLY в реальному часі!

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