Токеноміка Pepe Buldak (BUL) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe Buldak (BUL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepe Buldak (BUL) Pepe Buldak — це криптопроєкт на основі мемів, який поєднує технологію блокчейн із K-контентом та практичною корисністю через свій протокол Open Franchise Protocol (OFP). Заснований командою криптоентузіастів та ветеранів галузі, Pepe Buldak поєднує культуру мемів з екосистемою франчайзингу, дозволяючи брендам працювати в прозорій, децентралізованій моделі. Основні компоненти екосистеми включають NFT Shiba Gimbab, Dogepoki та стратегічні події зі стейкінгу та спалювання, розроблені для підвищення вартості токенів. Офіційний вебсайт: https://pepebuldak.io/ Whitepaper: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Купити BUL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepe Buldak (BUL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe Buldak (BUL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,000003762 $ 0,000003762 $ 0,000003762 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00000030825 $ 0,00000030825 $ 0,00000030825 Дізнайтеся більше про ціну Pepe Buldak (BUL)

Токеноміка Pepe Buldak (BUL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepe Buldak (BUL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUL, досліджуйте ціну токена BUL в реальному часі!

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