Що таке Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Buckazoids вперше з'явилися у фантастичній пригодницькій грі Space Quest III 1989 року, розробленій компанією Sierra On-Line. У грі ці золоті монети з вертикальним символом «₿» та цифровими номіналами слугували універсальною міжгалактичною валютою. Гравці використовували їх для купівлі спорядження, оплати проїзду та торгівлі з інопланетними мерчантами. Їх можна вважати раннім прикладом «децентралізованої» цифрової валюти у віртуальному світі.

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Прогноз ціни Buckazoids

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BUCKAZOIDS до місцевих валют

1 BUCKAZOIDS до VND ₫ 96.205032 1 BUCKAZOIDS до AUD A$ 0.00596568 1 BUCKAZOIDS до GBP ￡ 0.00285152 1 BUCKAZOIDS до EUR € 0.00330176 1 BUCKAZOIDS до USD $ 0.003752 1 BUCKAZOIDS до MYR RM 0.01658384 1 BUCKAZOIDS до TRY ₺ 0.14280112 1 BUCKAZOIDS до JPY ¥ 0.53852456 1 BUCKAZOIDS до RUB ₽ 0.31224144 1 BUCKAZOIDS до INR ₹ 0.32297216 1 BUCKAZOIDS до IDR Rp 62.53330832 1 BUCKAZOIDS до KRW ₩ 5.3295284 1 BUCKAZOIDS до PHP ₱ 0.21453936 1 BUCKAZOIDS до EGP ￡E. 0.1924776 1 BUCKAZOIDS до BRL R$ 0.02198672 1 BUCKAZOIDS до CAD C$ 0.00517776 1 BUCKAZOIDS до BDT ৳ 0.45598056 1 BUCKAZOIDS до NGN ₦ 5.99359488 1 BUCKAZOIDS до UAH ₴ 0.1553328 1 BUCKAZOIDS до VES Bs 0.266392 1 BUCKAZOIDS до PKR Rs 1.05213584 1 BUCKAZOIDS до KZT ₸ 1.93899608 1 BUCKAZOIDS до THB ฿ 0.12557944 1 BUCKAZOIDS до TWD NT$ 0.12145224 1 BUCKAZOIDS до AED د.إ 0.01376984 1 BUCKAZOIDS до CHF Fr 0.00303912 1 BUCKAZOIDS до HKD HK$ 0.029078 1 BUCKAZOIDS до MAD .د.م 0.0348936 1 BUCKAZOIDS до MXN $ 0.07627816

Ресурс Buckazoids

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