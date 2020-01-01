Токеноміка Imaginary Ones (BUBBLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Imaginary Ones (BUBBLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Imaginary Ones (BUBBLE) Проєкт Imaginary Ones відомий своїми барвистими та веселими персонажами-бульбашками. Ми створюємо сімейні та позитивні історії та контент, щоб приносити радість людям у всьому світі. Наша мета — розпалити уяву без обмежень. Ми використовуємо технологію Web3 для поєднання ігор, товарів і розважального контенту, створюючи уявний світ. Офіційний вебсайт: https://imaginaryones.com/ Whitepaper: https://bubble.imaginaryones.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Купити BUBBLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Imaginary Ones (BUBBLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Imaginary Ones (BUBBLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,08B $ 2,08B $ 2,08B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,76M $ 7,76M $ 7,76M Історичний максимум: $ 0,06 $ 0,06 $ 0,06 Історичний мінімум: $ 0,000667583761479591 $ 0,000667583761479591 $ 0,000667583761479591 Поточна ціна: $ 0,000776 $ 0,000776 $ 0,000776 Дізнайтеся більше про ціну Imaginary Ones (BUBBLE)

Токеноміка Imaginary Ones (BUBBLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Imaginary Ones (BUBBLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUBBLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUBBLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUBBLE, досліджуйте ціну токена BUBBLE в реальному часі!

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