Що таке Openverse Network (BTG)

Openverse Network — це мережа-хаб рівня 0, побудована на базі блокчейн-технології. Вона розвиває наявні блокчейн-фреймворки та запроваджує концепцію «повністю відкритої кросчейн-системи на основі протоколів». Її мета — зробити передачу цінностей (токенів, NFT, повідомлень) між різними блокчейнами та традиційним інтернетом такою ж простою, як надсилання електронного листа.

Проєкт Openverse Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Openverse Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу BTG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Openverse Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Openverse Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Openverse Network (USD)

Скільки коштуватиме Openverse Network (BTG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Openverse Network (BTG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Openverse Network.

Перегляньте прогноз ціни Openverse Network вже зараз!

Токеноміка Openverse Network (BTG)

Розуміння токеноміки Openverse Network (BTG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTG зараз!

Як купити Openverse Network (BTG)

Шукаєте як купити Openverse Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Openverse Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BTG до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Openverse Network

Щоб дізнатися більше про Openverse Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Openverse Network Скільки сьогодні коштує Openverse Network (BTG)? Актуальна ціна BTG у USD становить 16,373 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна BTG до USD? $ 16,373 . Перегляньте Поточна ціна BTG до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Openverse Network? Ринкова капіталізація BTG — $ 31,11M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція BTG? Циркуляційна пропозиція BTG — 1,90M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) BTG? BTG досяг історичної максимальної ціни у 18,19539257931758 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BTG? Історична мінімальна ціна BTG становила 3,477213386513058 USD . Який обсяг торгівлі BTG? Актуальний обсяг торгівлі BTG за 24 години — $ 723,18K USD . Чи підніметься ціна BTG цього року? BTG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BTG для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Openverse Network (BTG)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

