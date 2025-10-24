Актуальна ціна Openverse Network сьогодні становить 16.373 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Openverse Network сьогодні становить 16.373 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BTG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BTG на MEXC вже зараз.

Курс Openverse Network (BTG)

$16,373
-1,88%1D
Графік ціни Openverse Network (BTG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:31:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Openverse Network (BTG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 15,907
Мін. за 24 год
$ 18,649
Макс. за 24 год

$ 15,907
$ 18,649
$ 18,19539257931758
$ 3,477213386513058
+1,06%

-1,88%

+63,76%

+63,76%

Актуальна ціна Openverse Network (BTG) становить $ 16,373. За останні 24 години BTG торгувався між мінімумом у $ 15,907 і максимумом у $ 18,649, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTG становить $ 18,19539257931758, тоді як його історичний мінімум — $ 3,477213386513058.

Що стосується короткострокових результатів, то BTG змінився на +1,06% за останню годину, -1,88% за 24 години та на +63,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Openverse Network (BTG)

No.655

$ 31,11M
$ 723,18K
$ 327,46M
1,90M
20 000 000
20 000 000
9,50%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Openverse Network — $ 31,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 723,18K. Циркуляційна пропозиція BTG — 1,90M, зі загальною пропозицією 20000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 327,46M.

Історія ціни Openverse Network (BTG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Openverse Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,31371-1,88%
30 днів$ +14,873+991,53%
60 днів$ +14,873+991,53%
90 днів$ +14,873+991,53%
Зміна ціни Openverse Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BTG на $ -0,31371 (-1,88%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Openverse Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +14,873 (+991,53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Openverse Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BTG змінився на $ +14,873 (+991,53%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Openverse Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +14,873 (+991,53%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Openverse Network (BTG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Openverse Network зараз.

Що таке Openverse Network (BTG)

Openverse Network — це мережа-хаб рівня 0, побудована на базі блокчейн-технології. Вона розвиває наявні блокчейн-фреймворки та запроваджує концепцію «повністю відкритої кросчейн-системи на основі протоколів». Її мета — зробити передачу цінностей (токенів, NFT, повідомлень) між різними блокчейнами та традиційним інтернетом такою ж простою, як надсилання електронного листа.

Проєкт Openverse Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Openverse Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BTG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Openverse Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Openverse Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Openverse Network (USD)

Скільки коштуватиме Openverse Network (BTG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Openverse Network (BTG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Openverse Network.

Перегляньте прогноз ціни Openverse Network вже зараз!

Токеноміка Openverse Network (BTG)

Розуміння токеноміки Openverse Network (BTG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTG зараз!

Як купити Openverse Network (BTG)

Шукаєте як купити Openverse Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Openverse Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BTG до місцевих валют

1 Openverse Network (BTG) до VND
430 855,495
1 Openverse Network (BTG) до AUD
A$25,05069
1 Openverse Network (BTG) до GBP
12,27975
1 Openverse Network (BTG) до EUR
14,08078
1 Openverse Network (BTG) до USD
$16,373
1 Openverse Network (BTG) до MYR
RM69,09406
1 Openverse Network (BTG) до TRY
688,48465
1 Openverse Network (BTG) до JPY
¥2 488,696
1 Openverse Network (BTG) до ARS
ARS$24 292,12891
1 Openverse Network (BTG) до RUB
1 333,08966
1 Openverse Network (BTG) до INR
1 438,20432
1 Openverse Network (BTG) до IDR
Rp272 883,22418
1 Openverse Network (BTG) до PHP
960,60391
1 Openverse Network (BTG) до EGP
￡E.779,19107
1 Openverse Network (BTG) до BRL
R$88,08674
1 Openverse Network (BTG) до CAD
C$22,9222
1 Openverse Network (BTG) до BDT
2 000,7806
1 Openverse Network (BTG) до NGN
23 902,12405
1 Openverse Network (BTG) до COP
$63 957,03125
1 Openverse Network (BTG) до ZAR
R.283,90782
1 Openverse Network (BTG) до UAH
684,22767
1 Openverse Network (BTG) до TZS
T.Sh.40 728,81988
1 Openverse Network (BTG) до VES
Bs3 471,076
1 Openverse Network (BTG) до CLP
$15 488,858
1 Openverse Network (BTG) до PKR
Rs4 622,42536
1 Openverse Network (BTG) до KZT
8 788,37148
1 Openverse Network (BTG) до THB
฿537,36186
1 Openverse Network (BTG) до TWD
NT$504,61586
1 Openverse Network (BTG) до AED
د.إ60,08891
1 Openverse Network (BTG) до CHF
Fr12,93467
1 Openverse Network (BTG) до HKD
HK$127,21821
1 Openverse Network (BTG) до AMD
֏6 246,79069
1 Openverse Network (BTG) до MAD
.د.م151,12279
1 Openverse Network (BTG) до MXN
$301,2632
1 Openverse Network (BTG) до SAR
ريال61,39875
1 Openverse Network (BTG) до ETB
Br2 472,48673
1 Openverse Network (BTG) до KES
KSh2 109,82478
1 Openverse Network (BTG) до JOD
د.أ11,608457
1 Openverse Network (BTG) до PLN
59,59772
1 Openverse Network (BTG) до RON
лв71,55001
1 Openverse Network (BTG) до SEK
kr153,74247
1 Openverse Network (BTG) до BGN
лв27,50664
1 Openverse Network (BTG) до HUF
Ft5 501,65546
1 Openverse Network (BTG) до CZK
342,85062
1 Openverse Network (BTG) до KWD
د.ك5,010138
1 Openverse Network (BTG) до ILS
53,86717
1 Openverse Network (BTG) до BOB
Bs112,80997
1 Openverse Network (BTG) до AZN
27,8341
1 Openverse Network (BTG) до TJS
SM151,12279
1 Openverse Network (BTG) до GEL
44,37083
1 Openverse Network (BTG) до AOA
Kz14 979,82143
1 Openverse Network (BTG) до BHD
.د.ب6,156248
1 Openverse Network (BTG) до BMD
$16,373
1 Openverse Network (BTG) до DKK
kr105,27839
1 Openverse Network (BTG) до HNL
L428,80887
1 Openverse Network (BTG) до MUR
745,29896
1 Openverse Network (BTG) до NAD
$283,58036
1 Openverse Network (BTG) до NOK
kr163,40254
1 Openverse Network (BTG) до NZD
$28,48902
1 Openverse Network (BTG) до PAB
B/.16,373
1 Openverse Network (BTG) до PGK
K68,93033
1 Openverse Network (BTG) до QAR
ر.ق59,43399
1 Openverse Network (BTG) до RSD
дин.1 653,34554
1 Openverse Network (BTG) до UZS
soʻm197 265,01487
1 Openverse Network (BTG) до ALL
L1 362,2336
1 Openverse Network (BTG) до ANG
ƒ29,30767
1 Openverse Network (BTG) до AWG
ƒ29,4714
1 Openverse Network (BTG) до BBD
$32,746
1 Openverse Network (BTG) до BAM
KM27,50664
1 Openverse Network (BTG) до BIF
Fr48 152,993
1 Openverse Network (BTG) до BND
$21,12117
1 Openverse Network (BTG) до BSD
$16,373
1 Openverse Network (BTG) до JMD
$2 620,49865
1 Openverse Network (BTG) до KHR
65 754,95038
1 Openverse Network (BTG) до KMF
Fr6 942,152
1 Openverse Network (BTG) до LAK
355 934,77549
1 Openverse Network (BTG) до LKR
රු4 955,45218
1 Openverse Network (BTG) до MDL
L277,03116
1 Openverse Network (BTG) до MGA
Ar73 093,65644
1 Openverse Network (BTG) до MOP
P130,65654
1 Openverse Network (BTG) до MVR
250,5069
1 Openverse Network (BTG) до MWK
MK28 326,9273
1 Openverse Network (BTG) до MZN
MT1 046,39843
1 Openverse Network (BTG) до NPR
रु2 295,00341
1 Openverse Network (BTG) до PYG
115 298,666
1 Openverse Network (BTG) до RWF
Fr23 724,477
1 Openverse Network (BTG) до SBD
$134,58606
1 Openverse Network (BTG) до SCR
226,11113
1 Openverse Network (BTG) до SRD
$649,84437
1 Openverse Network (BTG) до SVC
$142,77256
1 Openverse Network (BTG) до SZL
L283,41663
1 Openverse Network (BTG) до TMT
m57,3055
1 Openverse Network (BTG) до TND
د.ت47,97289
1 Openverse Network (BTG) до TTD
$110,68148
1 Openverse Network (BTG) до UGX
Sh57 043,532
1 Openverse Network (BTG) до XAF
Fr9 234,372
1 Openverse Network (BTG) до XCD
$44,2071
1 Openverse Network (BTG) до XOF
Fr9 234,372
1 Openverse Network (BTG) до XPF
Fr1 670,046
1 Openverse Network (BTG) до BWP
P218,90701
1 Openverse Network (BTG) до BZD
$32,746
1 Openverse Network (BTG) до CVE
$1 553,7977
1 Openverse Network (BTG) до DJF
Fr2 898,021
1 Openverse Network (BTG) до DOP
$1 042,63264
1 Openverse Network (BTG) до DZD
د.ج2 130,1273
1 Openverse Network (BTG) до FJD
$37,49417
1 Openverse Network (BTG) до GNF
Fr141 135,26
1 Openverse Network (BTG) до GTQ
Q125,08972
1 Openverse Network (BTG) до GYD
$3 415,89899
1 Openverse Network (BTG) до ISK
kr1 997,506

Ресурс Openverse Network

Щоб дізнатися більше про Openverse Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOpenverse Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Openverse Network

Скільки сьогодні коштує Openverse Network (BTG)?
Актуальна ціна BTG у USD становить 16,373 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BTG до USD?
Поточна ціна BTG до USD — $ 16,373. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Openverse Network?
Ринкова капіталізація BTG — $ 31,11M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BTG?
Циркуляційна пропозиція BTG — 1,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BTG?
BTG досяг історичної максимальної ціни у 18,19539257931758 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BTG?
Історична мінімальна ціна BTG становила 3,477213386513058 USD.
Який обсяг торгівлі BTG?
Актуальний обсяг торгівлі BTG за 24 години — $ 723,18K USD.
Чи підніметься ціна BTG цього року?
BTG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BTG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:31:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Openverse Network (BTG)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

