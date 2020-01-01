Токеноміка BSX Protocol (BSX) Дізнайтеся ключову інформацію про BSX Protocol (BSX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BSX Protocol (BSX) "BSX розробляє найшвидшу, найпростішу і найбезпечнішу DEX для безстрокових ф'ючерсів на ринку. BSX працює на рівні 2 Base, кастомному ролапі Ethereum, побудованому з використанням стеку Optimism. Він інтегрує центральну книгу лімітних ордерів офчейн для ефективного зіставлення угод з розрахунками ончейн за допомогою смартконтрактів на рівні 2 Ethereum. Такий дизайн забезпечує високопродуктивну торгівлю з низькою затримкою, подібну до централізованих бірж, зберігаючи при цьому безпеку і прозорість децентралізованих систем. BSX підтримують Coinbase Ventures, Blockchain Capital та інші відомі криптовалютні інвестори та розробники, а Артур Хейз є радником BSX з першого дня. BSX створена командою колишніх співробітників Coinbase, Kraken і FalconX." Офіційний вебсайт: https://www.bsx.exchange/ Whitepaper: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Оглядач блокчейну: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Купити BSX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BSX Protocol (BSX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BSX Protocol (BSX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Загальна пропозиція: $ 998,00M $ 998,00M $ 998,00M Циркуляційна пропозиція: $ 189,48M $ 189,48M $ 189,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,20M $ 9,20M $ 9,20M Історичний максимум: $ 0,44982 $ 0,44982 $ 0,44982 Історичний мінімум: $ 0,008485833777358426 $ 0,008485833777358426 $ 0,008485833777358426 Поточна ціна: $ 0,00922 $ 0,00922 $ 0,00922 Дізнайтеся більше про ціну BSX Protocol (BSX)

Токеноміка BSX Protocol (BSX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BSX Protocol (BSX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BSX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BSX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BSX, досліджуйте ціну токена BSX в реальному часі!

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