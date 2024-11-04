Що таке BSX Protocol ( BSX)

"BSX розробляє найшвидшу, найпростішу і найбезпечнішу DEX для безстрокових ф'ючерсів на ринку. BSX працює на рівні 2 Base, кастомному ролапі Ethereum, побудованому з використанням стеку Optimism. Він інтегрує центральну книгу лімітних ордерів офчейн для ефективного зіставлення угод з розрахунками ончейн за допомогою смартконтрактів на рівні 2 Ethereum. Такий дизайн забезпечує високопродуктивну торгівлю з низькою затримкою, подібну до централізованих бірж, зберігаючи при цьому безпеку і прозорість децентралізованих систем. BSX підтримують Coinbase Ventures, Blockchain Capital та інші відомі криптовалютні інвестори та розробники, а Артур Хейз є радником BSX з першого дня. BSX створена командою колишніх співробітників Coinbase, Kraken і FalconX."

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Прогноз ціни BSX Protocol

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як BSX Protocol, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BSX? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни BSX Protocol.

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