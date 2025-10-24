Що таке Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) — це гібридна платформа для розваг та цифрових активів, яка використовує всесвітньо визнану інтелектуальну власність (IP) Baby Shark для об'єднання користувачів Web2 та екосистеми Web3. Проєкт спрямований на природну інтеграцію величезної наявної бази фанатів у простір Web3, створення стійкої економічної моделі через різноманітні цифрові досліди, зокрема ігри, NFT і метавсесвіт.

Токеноміка Baby Shark Universe (BSU)

Розуміння токеноміки Baby Shark Universe (BSU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BSU зараз!

Ресурс Baby Shark Universe

Щоб дізнатися більше про Baby Shark Universe, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

