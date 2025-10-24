Актуальна ціна Baby Shark Universe сьогодні становить 0.22656 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BSU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BSU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baby Shark Universe сьогодні становить 0.22656 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BSU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BSU на MEXC вже зараз.

Курс Baby Shark Universe (BSU)

Графік ціни Baby Shark Universe (BSU) в реальному часі
Інформація щодо ціни Baby Shark Universe (BSU) (USD)

Актуальна ціна Baby Shark Universe (BSU) становить $ 0,22656. За останні 24 години BSU торгувався між мінімумом у $ 0,21467 і максимумом у $ 0,23559, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BSU становить $ 0,37631193723515616, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05070113905338495.

Що стосується короткострокових результатів, то BSU змінився на +0,08% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +40,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby Shark Universe (BSU)

Поточна ринкова капіталізація Baby Shark Universe — $ 38,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 63,34K. Циркуляційна пропозиція BSU — 168,00M, зі загальною пропозицією 850000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 192,58M.

Історія ціни Baby Shark Universe (BSU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Baby Shark Universe за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0039636+1,78%
30 днів$ +0,07091+45,55%
60 днів$ +0,09457+71,64%
90 днів$ +0,21656+2 165,60%
Зміна ціни Baby Shark Universe сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BSU на $ +0,0039636 (+1,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Baby Shark Universe за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,07091 (+45,55%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Baby Shark Universe за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BSU змінився на $ +0,09457 (+71,64%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Baby Shark Universe за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,21656 (+2 165,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Baby Shark Universe (BSU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Baby Shark Universe зараз.

Що таке Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) — це гібридна платформа для розваг та цифрових активів, яка використовує всесвітньо визнану інтелектуальну власність (IP) Baby Shark для об'єднання користувачів Web2 та екосистеми Web3. Проєкт спрямований на природну інтеграцію величезної наявної бази фанатів у простір Web3, створення стійкої економічної моделі через різноманітні цифрові досліди, зокрема ігри, NFT і метавсесвіт.

Проєкт Baby Shark Universe доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Baby Shark Universe. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BSU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Baby Shark Universe у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Baby Shark Universe безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Baby Shark Universe (USD)

Скільки коштуватиме Baby Shark Universe (BSU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby Shark Universe (BSU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby Shark Universe.

Перегляньте прогноз ціни Baby Shark Universe вже зараз!

Токеноміка Baby Shark Universe (BSU)

Розуміння токеноміки Baby Shark Universe (BSU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BSU зараз!

Як купити Baby Shark Universe (BSU)

Шукаєте як купити Baby Shark Universe? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Baby Shark Universe на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BSU до місцевих валют

Люди також запитують: Інші запитання про Baby Shark Universe

Скільки сьогодні коштує Baby Shark Universe (BSU)?
Актуальна ціна BSU у USD становить 0,22656 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BSU до USD?
Поточна ціна BSU до USD — $ 0,22656. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby Shark Universe?
Ринкова капіталізація BSU — $ 38,06M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BSU?
Циркуляційна пропозиція BSU — 168,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BSU?
BSU досяг історичної максимальної ціни у 0,37631193723515616 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BSU?
Історична мінімальна ціна BSU становила 0,05070113905338495 USD.
Який обсяг торгівлі BSU?
Актуальний обсяг торгівлі BSU за 24 години — $ 63,34K USD.
Чи підніметься ціна BSU цього року?
BSU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BSU для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

