Токеноміка BSA Project (BSA) Дізнайтеся ключову інформацію про BSA Project (BSA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BSA Project (BSA) BSA розшифровується як Building Solar Accounts, що означає систему, в якій на будівлях встановлюються сонячні панелі для генерації чистої енергії. Концепція полягає в тому, щоб надати власникам будівель можливість фінансувати встановлення сонячних панелей через інвестиції в криптовалюту. Цей інноваційний підхід не тільки робить сонячну енергію доступною для більшої кількості будівель, але й допомагає зменшити викиди вуглецю та залежність від традиційних джерел енергії. Офіційний вебсайт: https://www.bsa-academy.net/ Whitepaper: https://www.bsa-academy.net/_files/ugd/489e47_467578fac6424c61b2e29f7047886942.pdf Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xf0333061d8ff799f6cedb748e06a2c9db9ffc20a Купити BSA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BSA Project (BSA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BSA Project (BSA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00857 $ 0,00857 $ 0,00857 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00005 $ 0,00005 $ 0,00005 Дізнайтеся більше про ціну BSA Project (BSA)

Токеноміка BSA Project (BSA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BSA Project (BSA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BSA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BSA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BSA, досліджуйте ціну токена BSA в реальному часі!

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