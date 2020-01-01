Токеноміка Broak on Base (BROAK) Дізнайтеся ключову інформацію про Broak on Base (BROAK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Broak on Base (BROAK) Зустрічайте BROAK, жабку №1 на Base — з невеликою часткою самовпевненості та великою силою духу, BROAK стрибає в бій проти шахраїв (Rugpullers) та панікерів (Jeets), щоб захистити ваші активи й примножити прибутки. Озброєний мемами, силою спільноти та нульовою толерантністю до шахрайства, BROAK тут, щоб створити веселу, стійку спільноту мемкоїнів Приєднуйтесь до RugFreeVerse, де команда мем-жабок бореться за фінансову свободу в усіх мережах - і діамантові руки процвітають. Офіційний вебсайт: https://www.broakonbase.fyi/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Купити BROAK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Broak on Base (BROAK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Broak on Base (BROAK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 3,15M $ 3,15M $ 3,15M Історичний максимум: $ 0,01515 $ 0,01515 $ 0,01515 Історичний мінімум: $ 0,005475633514397986 $ 0,005475633514397986 $ 0,005475633514397986 Поточна ціна: $ 0,00456 $ 0,00456 $ 0,00456 Дізнайтеся більше про ціну Broak on Base (BROAK)

Токеноміка Broak on Base (BROAK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Broak on Base (BROAK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BROAK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BROAK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BROAK, досліджуйте ціну токена BROAK в реальному часі!

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