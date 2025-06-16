Що таке Broak on Base (BROAK)

Зустрічайте BROAK, жабку №1 на Base — з невеликою часткою самовпевненості та великою силою духу, BROAK стрибає в бій проти шахраїв (Rugpullers) та панікерів (Jeets), щоб захистити ваші активи й примножити прибутки. Озброєний мемами, силою спільноти та нульовою толерантністю до шахрайства, BROAK тут, щоб створити веселу, стійку спільноту мемкоїнів Приєднуйтесь до RugFreeVerse, де команда мем-жабок бореться за фінансову свободу в усіх мережах - і діамантові руки процвітають.

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Прогноз курсу Broak on Base

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Історія ціни Broak on Base

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Токеноміка Broak on Base (BROAK)

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BROAK до місцевих валют

1 BROAK до VND ₫ 164,7319 1 BROAK до AUD A$ 0,0095152 1 BROAK до GBP ￡ 0,0045698 1 BROAK до EUR € 0,0053836 1 BROAK до USD $ 0,00626 1 BROAK до MYR RM 0,0265424 1 BROAK до TRY ₺ 0,246331 1 BROAK до JPY ¥ 0,9031302 1 BROAK до RUB ₽ 0,4921612 1 BROAK до INR ₹ 0,5382974 1 BROAK до IDR Rp 102,6229344 1 BROAK до KRW ₩ 8,5053994 1 BROAK до PHP ₱ 0,3528136 1 BROAK до EGP ￡E. 0,3146276 1 BROAK до BRL R$ 0,0344926 1 BROAK до CAD C$ 0,008451 1 BROAK до BDT ৳ 0,7652224 1 BROAK до NGN ₦ 9,6753934 1 BROAK до UAH ₴ 0,260103 1 BROAK до VES Bs 0,626 1 BROAK до PKR Rs 1,7713296 1 BROAK до KZT ₸ 3,208563 1 BROAK до THB ฿ 0,2029492 1 BROAK до TWD NT$ 0,1841692 1 BROAK до AED د.إ 0,0229742 1 BROAK до CHF Fr 0,0050706 1 BROAK до HKD HK$ 0,0490784 1 BROAK до MAD .د.م 0,056966 1 BROAK до MXN $ 0,1184392

Ресурс Broak on Base

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