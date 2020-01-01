Токеноміка BRN Metaverse (BRN) Дізнайтеся ключову інформацію про BRN Metaverse (BRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BRN Metaverse (BRN) BRN Metaverse — це неймовірно амбітний проєкт, який має на меті повністю змінити спосіб нашої взаємодії з технологіями та один з одним. Він прагне досягти цього шляхом плавного з’єднання метавсесвіту з реальним світом. Використовуючи найсучасніші технології та екосистему на основі токенів, BRN Metaverse працює над інтеграцією штучного інтелекту, гри, блокчейну, Web 3.0 та інших новаторських концепцій. Ця інтеграція забезпечить революційний ігровий досвід, який виходить за традиційні рамки. Одним із ключових аспектів, які відрізняють BRN Metaverse, є включення внутрішньоігрових інвентарів, віртуальної економіки та механіки "грай, щоб заробити". Впроваджуючи ці інноваційні функції, BRN Metaverse не тільки покращує ігровий досвід, але й створює віртуальну економіку, де вартість внутрішньоігрових активів визначається різними факторами. Ці фактори включають попит серед гравців, рідкість і корисність, що додає абсолютно новий рівень захоплення та цінності ігровій екосистемі. Зі своїм сміливим баченням революції в ігровій індустрії та поєднанням потужності технології блокчейн і штучного інтелекту BRN Metaverse позиціює себе як головного гравця в цьому динамічному та трансформаційному просторі. Проєкт має стати лідером у формуванні майбутнього технологічної взаємодії та захопливого ігрового досвіду. Офіційний вебсайт: https://www.brnmetaverse.net/ Whitepaper: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Купити BRN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BRN Metaverse (BRN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BRN Metaverse (BRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Загальна пропозиція: $ 29,70M $ 29,70M $ 29,70M Циркуляційна пропозиція: $ 27,95M $ 27,95M $ 27,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,93M $ 2,93M $ 2,93M Історичний максимум: $ 6,48 $ 6,48 $ 6,48 Історичний мінімум: $ 0,04244566583465009 $ 0,04244566583465009 $ 0,04244566583465009 Поточна ціна: $ 0,09876 $ 0,09876 $ 0,09876 Дізнайтеся більше про ціну BRN Metaverse (BRN)

Токеноміка BRN Metaverse (BRN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BRN Metaverse (BRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRN, досліджуйте ціну токена BRN в реальному часі!

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