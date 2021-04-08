Токеноміка BOSON (BOSON) Дізнайтеся ключову інформацію про BOSON (BOSON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOSON (BOSON) Boson Protocol — це протокол з мінімізованою довірою та мінімізованими витратами, який автоматизує викупи від цифрових до фізичних за допомогою NFT, закодованих за допомогою теорії ігор. Мета Boson Protocol полягає в створенні децентралізованої екосистеми торгівлі шляхом фінансування та прискорення розробки пакету спеціалізованих програм для революціонізації, роз’єднання та демократизації торгівлі. Офіційний вебсайт: http://bosonprotocol.io Whitepaper: https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9 Купити BOSON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOSON (BOSON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOSON (BOSON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,80M $ 11,80M $ 11,80M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 146,43M $ 146,43M $ 146,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,12M $ 16,12M $ 16,12M Історичний максимум: $ 7 $ 7 $ 7 Історичний мінімум: $ 0,07644290768523963 $ 0,07644290768523963 $ 0,07644290768523963 Поточна ціна: $ 0,08061 $ 0,08061 $ 0,08061 Дізнайтеся більше про ціну BOSON (BOSON)

Токеноміка BOSON (BOSON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOSON (BOSON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOSON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOSON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOSON, досліджуйте ціну токена BOSON в реальному часі!

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