Актуальна ціна Boom сьогодні становить 0.01756 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOOM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOOM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Boom сьогодні становить 0.01756 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOOM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOOM на MEXC вже зараз.

Докладніше про BOOM

Інформація про ціну BOOM

Whitepaper BOOM

Офіційний вебсайт BOOM

Токеноміка BOOM

Прогноз ціни BOOM

Історія BOOM

Посібник з купівлі BOOM

Конвертація BOOM у фіатну валюту

Спот BOOM

Ф'ючерси BOOM USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Boom

Курс Boom (BOOM)

Актуальна ціна 1 BOOM до USD:

$0,01756
$0,01756$0,01756
+0,80%1D
USD
Графік ціни Boom (BOOM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Boom (BOOM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,016748
$ 0,016748$ 0,016748
Мін. за 24 год
$ 0,017753
$ 0,017753$ 0,017753
Макс. за 24 год

$ 0,016748
$ 0,016748$ 0,016748

$ 0,017753
$ 0,017753$ 0,017753

$ 0,10212728909564246
$ 0,10212728909564246$ 0,10212728909564246

$ 0,006827737632749464
$ 0,006827737632749464$ 0,006827737632749464

-0,85%

+0,80%

-41,33%

-41,33%

Актуальна ціна Boom (BOOM) становить $ 0,01756. За останні 24 години BOOM торгувався між мінімумом у $ 0,016748 і максимумом у $ 0,017753, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOOM становить $ 0,10212728909564246, тоді як його історичний мінімум — $ 0,006827737632749464.

Що стосується короткострокових результатів, то BOOM змінився на -0,85% за останню годину, +0,80% за 24 години та на -41,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boom (BOOM)

No.1498

$ 4,31M
$ 4,31M$ 4,31M

$ 440,91K
$ 440,91K$ 440,91K

$ 17,56M
$ 17,56M$ 17,56M

245,72M
245,72M 245,72M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 990 072,41655
999 990 072,41655 999 990 072,41655

24,57%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Boom — $ 4,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 440,91K. Циркуляційна пропозиція BOOM — 245,72M, зі загальною пропозицією 999990072.41655. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,56M.

Історія ціни Boom (BOOM) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Boom за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00013937+0,80%
30 днів$ +0,009434+116,09%
60 днів$ +0,00435+32,92%
90 днів$ +0,00429+32,32%
Зміна ціни Boom сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BOOM на $ +0,00013937 (+0,80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Boom за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,009434 (+116,09%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Boom за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BOOM змінився на $ +0,00435 (+32,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Boom за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00429 (+32,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Boom (BOOM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Boom зараз.

Що таке Boom (BOOM)

Boom — це новаторський шар стимулювання даних на базі штучного інтелекту, призначений для подолання розриву між діяльністю офчейн та економікою ончейн. Платформа, що еволюціонувала з GamerBoom, тепер підтримує не тільки ігри, але й соціальні мережі, активи реального світу (RWA) та інтернет-ринки капіталу за допомогою інтелектуальної децентралізованої інфраструктури даних.

Проєкт Boom доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Boom. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BOOM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Boom у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Boom безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Boom (USD)

Скільки коштуватиме Boom (BOOM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Boom (BOOM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Boom.

Перегляньте прогноз ціни Boom вже зараз!

Токеноміка Boom (BOOM)

Розуміння токеноміки Boom (BOOM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOOM зараз!

Як купити Boom (BOOM)

Шукаєте як купити Boom? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Boom на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BOOM до місцевих валют

1 Boom (BOOM) до VND
462,0914
1 Boom (BOOM) до AUD
A$0,0268668
1 Boom (BOOM) до GBP
0,01317
1 Boom (BOOM) до EUR
0,0151016
1 Boom (BOOM) до USD
$0,01756
1 Boom (BOOM) до MYR
RM0,0741032
1 Boom (BOOM) до TRY
0,738398
1 Boom (BOOM) до JPY
¥2,66912
1 Boom (BOOM) до ARS
ARS$26,0532452
1 Boom (BOOM) до RUB
1,4297352
1 Boom (BOOM) до INR
1,5424704
1 Boom (BOOM) до IDR
Rp292,6665496
1 Boom (BOOM) до PHP
1,0302452
1 Boom (BOOM) до EGP
￡E.0,8356804
1 Boom (BOOM) до BRL
R$0,0944728
1 Boom (BOOM) до CAD
C$0,024584
1 Boom (BOOM) до BDT
2,145832
1 Boom (BOOM) до NGN
25,634966
1 Boom (BOOM) до COP
$68,59375
1 Boom (BOOM) до ZAR
R.0,3044904
1 Boom (BOOM) до UAH
0,7338324
1 Boom (BOOM) до TZS
T.Sh.43,6815536
1 Boom (BOOM) до VES
Bs3,72272
1 Boom (BOOM) до CLP
$16,61176
1 Boom (BOOM) до PKR
Rs4,9575392
1 Boom (BOOM) до KZT
9,4255056
1 Boom (BOOM) до THB
฿0,5763192
1 Boom (BOOM) до TWD
NT$0,5411992
1 Boom (BOOM) до AED
د.إ0,0644452
1 Boom (BOOM) до CHF
Fr0,0138724
1 Boom (BOOM) до HKD
HK$0,1364412
1 Boom (BOOM) до AMD
֏6,6996668
1 Boom (BOOM) до MAD
.د.م0,1620788
1 Boom (BOOM) до MXN
$0,323104
1 Boom (BOOM) до SAR
ريال0,06585
1 Boom (BOOM) до ETB
Br2,6517356
1 Boom (BOOM) до KES
KSh2,2627816
1 Boom (BOOM) до JOD
د.أ0,01245004
1 Boom (BOOM) до PLN
0,0639184
1 Boom (BOOM) до RON
лв0,0767372
1 Boom (BOOM) до SEK
kr0,1648884
1 Boom (BOOM) до BGN
лв0,0295008
1 Boom (BOOM) до HUF
Ft5,9005112
1 Boom (BOOM) до CZK
0,3677064
1 Boom (BOOM) до KWD
د.ك0,00537336
1 Boom (BOOM) до ILS
0,0577724
1 Boom (BOOM) до BOB
Bs0,1209884
1 Boom (BOOM) до AZN
0,029852
1 Boom (BOOM) до TJS
SM0,1620788
1 Boom (BOOM) до GEL
0,0475876
1 Boom (BOOM) до AOA
Kz16,0658196
1 Boom (BOOM) до BHD
.د.ب0,00660256
1 Boom (BOOM) до BMD
$0,01756
1 Boom (BOOM) до DKK
kr0,1129108
1 Boom (BOOM) до HNL
L0,4598964
1 Boom (BOOM) до MUR
0,7993312
1 Boom (BOOM) до NAD
$0,3041392
1 Boom (BOOM) до NOK
kr0,1752488
1 Boom (BOOM) до NZD
$0,0305544
1 Boom (BOOM) до PAB
B/.0,01756
1 Boom (BOOM) до PGK
K0,0739276
1 Boom (BOOM) до QAR
ر.ق0,0637428
1 Boom (BOOM) до RSD
дин.1,7732088
1 Boom (BOOM) до UZS
soʻm211,5662164
1 Boom (BOOM) до ALL
L1,460992
1 Boom (BOOM) до ANG
ƒ0,0314324
1 Boom (BOOM) до AWG
ƒ0,031608
1 Boom (BOOM) до BBD
$0,03512
1 Boom (BOOM) до BAM
KM0,0295008
1 Boom (BOOM) до BIF
Fr51,64396
1 Boom (BOOM) до BND
$0,0226524
1 Boom (BOOM) до BSD
$0,01756
1 Boom (BOOM) до JMD
$2,810478
1 Boom (BOOM) до KHR
70,5220136
1 Boom (BOOM) до KMF
Fr7,44544
1 Boom (BOOM) до LAK
381,7391228
1 Boom (BOOM) до LKR
රු5,3147096
1 Boom (BOOM) до MDL
L0,2971152
1 Boom (BOOM) до MGA
Ar78,3927568
1 Boom (BOOM) до MOP
P0,1401288
1 Boom (BOOM) до MVR
0,268668
1 Boom (BOOM) до MWK
MK30,380556
1 Boom (BOOM) до MZN
MT1,1222596
1 Boom (BOOM) до NPR
रु2,4613852
1 Boom (BOOM) до PYG
123,65752
1 Boom (BOOM) до RWF
Fr25,44444
1 Boom (BOOM) до SBD
$0,1443432
1 Boom (BOOM) до SCR
0,2425036
1 Boom (BOOM) до SRD
$0,6969564
1 Boom (BOOM) до SVC
$0,1531232
1 Boom (BOOM) до SZL
L0,3039636
1 Boom (BOOM) до TMT
m0,06146
1 Boom (BOOM) до TND
د.ت0,0514508
1 Boom (BOOM) до TTD
$0,1187056
1 Boom (BOOM) до UGX
Sh61,17904
1 Boom (BOOM) до XAF
Fr9,90384
1 Boom (BOOM) до XCD
$0,047412
1 Boom (BOOM) до XOF
Fr9,90384
1 Boom (BOOM) до XPF
Fr1,79112
1 Boom (BOOM) до BWP
P0,2347772
1 Boom (BOOM) до BZD
$0,03512
1 Boom (BOOM) до CVE
$1,666444
1 Boom (BOOM) до DJF
Fr3,10812
1 Boom (BOOM) до DOP
$1,1182208
1 Boom (BOOM) до DZD
د.ج2,284556
1 Boom (BOOM) до FJD
$0,0402124
1 Boom (BOOM) до GNF
Fr151,3672
1 Boom (BOOM) до GTQ
Q0,1341584
1 Boom (BOOM) до GYD
$3,6635428
1 Boom (BOOM) до ISK
kr2,14232

Ресурс Boom

Щоб дізнатися більше про Boom, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBoom
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Boom

Скільки сьогодні коштує Boom (BOOM)?
Актуальна ціна BOOM у USD становить 0,01756 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOOM до USD?
Поточна ціна BOOM до USD — $ 0,01756. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Boom?
Ринкова капіталізація BOOM — $ 4,31M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOOM?
Циркуляційна пропозиція BOOM — 245,72M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOOM?
BOOM досяг історичної максимальної ціни у 0,10212728909564246 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOOM?
Історична мінімальна ціна BOOM становила 0,006827737632749464 USD.
Який обсяг торгівлі BOOM?
Актуальний обсяг торгівлі BOOM за 24 години — $ 440,91K USD.
Чи підніметься ціна BOOM цього року?
BOOM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOOM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Boom (BOOM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BOOM до USD

Сума

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0,01756 USD

Торгувати BOOM

BOOM/USDC
$0,017577
$0,017577$0,017577
+0,35%
BOOM/USDT
$0,01756
$0,01756$0,01756
+0,80%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --