Токеноміка Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Bookie AI byVirtuals (BOOKIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) $BOOKIE — це платформа Bookie AI, перша повністю автономна букмекерська контора на базі ШІ. Вона пропонує більш вигідні коефіцієнти, низькі комісії та повну прозорість завдяки використанню технології блокчейну. На відміну від традиційних букмекерських контор, Bookie AI використовує розумних агентів замість трейдерів-людей, не обмежує кількість переможців та підтримує досвідчених гравців, яких часто ігнорують інші. Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x5D54725b48D2C8bAdf5F6046c71c3FfB73e26228 Купити BOOKIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bookie AI byVirtuals (BOOKIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,01249 $ 0,01249 $ 0,01249 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0004364 $ 0,0004364 $ 0,0004364 Дізнайтеся більше про ціну Bookie AI byVirtuals (BOOKIE)

Токеноміка Bookie AI byVirtuals (BOOKIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bookie AI byVirtuals (BOOKIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOOKIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOKIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOKIE, досліджуйте ціну токена BOOKIE в реальному часі!

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