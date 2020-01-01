Токеноміка BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Дізнайтеся ключову інформацію про BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOOK OF ETHEREUM (BOOE) У світі, де часто переважають короткострокові вигоди та швидкоплинні проєкти, BOOE перетворилася на екосистему, керовану баченням, побудовану на професіоналізмі, етиці та спільноті. Завдяки своїй непохитній команді, етичному киту та культовим послідовникам, BOOE є маяком довгострокової віри. Офіційний вебсайт: https://bookofeth.xyz/ Whitepaper: https://bookofeth.xyz/#book Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Купити BOOE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOOK OF ETHEREUM (BOOE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,88M $ 14,88M $ 14,88M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 96,19M $ 96,19M $ 96,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,47M $ 15,47M $ 15,47M Історичний максимум: $ 0,747 $ 0,747 $ 0,747 Історичний мінімум: $ 0,008879381003767716 $ 0,008879381003767716 $ 0,008879381003767716 Поточна ціна: $ 0,1547 $ 0,1547 $ 0,1547 Дізнайтеся більше про ціну BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Токеноміка BOOK OF ETHEREUM (BOOE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOOK OF ETHEREUM (BOOE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOOE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOE, досліджуйте ціну токена BOOE в реальному часі!

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